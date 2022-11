„Wir vergeben keine Almosen, wir betreuen Kunden“

"Immense Mehrkosten"

Als der Verein 1999 gegründet und danach der erste Sozialmarkt in Linz eröffnet wurde, war das Pionierarbeit. Es gab damals nichts Vergleichbares in ganz Österreich. Bis heute organisieren sich die acht SOMA-Märkte in Oberösterreich als nicht gewinnorientierter Verein, erhalten auch keine Förderungen von Bund oder Land. „Was wir machen: Wir arbeiten mit dem Magistrat Linz zusammen und bekommen Langzeitarbeitlose oder Menschen mit körperlicher oder psychischer Beeinträchtigung in unser Team, die bis zu drei Jahre mitarbeiten. Das Ziel: Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt“, so Standortleiter Manfred Kiesenhofer.

Er sei ein positiver Mensch, aber die Mehrkosten, die nun auf den Verein zukommen würden, seien sehr hoch und es sei noch keine Lösung in Sicht.

Die Teuerungen bei Miete, Strom, Gas, Betriebskosten, für die Transporte und Fahrzeuge werden gesamt rund 145.000 Euro ausmachen. „Woher soll das Geld kommen? Wir können das ja nicht auf die Lebensmittel, die wir verkaufen, umlegen. Die Leute spüren auch, wenn etwas 10 oder 20 Cent mehr kostet“, sagt Kiesenhofer.

Deswegen gebe es derzeit Gespräche mit Soziallandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer, wie es denn in Zukunft weitergehen könne.