Wer kocht am Sonntag für uns?

Heute ist Sonntag. Das ist jener Tag, an dem es schön ist, nicht selbst kochen zu müssen. Viele Leute nutzen ihn, um sich mit Freunden und/oder Familie zu treffen, zu brunchen oder Mittag zu essen. Nur: So einfach ist das gar nicht mehr.

Ein Sonntagsspaziergang durch Linz zeigt: Die meisten Restaurants und Wirtshäuser haben zu. Ein offenes Lokal zu finden, ist wie ein Detektivspiel. Und wer nicht Wochen vorher reserviert hat, ist sowieso der Suppenkaspar. Denn in diesem Fall regelt die Nachfrage leider nicht das Angebot, sondern um die wenigen Mittagstische gibt es ein ordentliches G’riss. Manche Restaurants müssen am Wochenende schließen, weil die Küchenmannschaft nicht am Sonntag arbeiten möchte. Ist auch vollkommen verständlich.

In ländlichen Regionen ist das anders. Das Dorfwirtshaus hat am Sonntag sicher offen. Und dieser Treffpunkt quer durch alle sozialen Schichten ist meist hochfrequentiert, da brummt es wie in einem Bienenstock. Falls Sie heute dort sind: Mahlzeit – und schätzen Sie sich glücklich, dass jemand für Sie kocht!