Sommer auf den Brettern, die die Welt bedeuten

Keine Tabus und keine Gnade

Sie gehören mit zum Besten, was die österreichische Kabarettszene derzeit zu bieten hat. Caroline Athanasiadis und Gudrun Nikodem-Eichenhardt, in Kombi besser bekannt als „Die Kernölamazonen“, kennen keine Tabus, singen richtig schön und lassen mit dem Publikum in der ersten Reihe keine Gnade walten. Dazwischen philosophieren sie über alles und nichts. Mit ihrem „Best-of“ kommen die Kernölamazonen kommenden Dienstag, 5. Juli, in den Rosengarten am Linzer Pöstlingberg.

Seit 2019 ist Roland Düringer mit seinem 13. Soloprogramm „Africa Twinis“ auf Tour. Zwischendurch muss er aber seinen Gedanken freien Lauf lassen. Es gibt einfach genug, worüber man von Zeit zu Zeit sprechen muss. Es lohnt sich, Roland Düringer bei seinen Geschichten über früher, seinen aktuellen Beobachtungen und Zukunftsvisionen zuzuhören. Zum Beispiel am 18. Juli im Rosengarten.

www.rosengarten.cc