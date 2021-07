Die schönsten Wochen des Jahres festhalten

„Über den eigenen Sommer zu schreiben, lässt uns nicht nur die längsten Tage des Jahres intensiver erleben, sondern schafft Platz für Erinnerungen. Es ist nicht nur eine achtsame Weise, den Sommer zu erleben und festzuhalten, das Schreiben kann auch etwas Verbindendes mit Freunden, Freundinnen oder Familie sein. Ich habe selbst eine lange Sommertagebuch-Geschichte und mein erstes schon 1988 geführt“, erinnert sich Rumplmayr.

Das Sommertagebuch kann entweder online auf www.sommertagebuch.at oder in ausgewählten Geschäften in Linz (Buchhandlung Alex, Durchreise am Graben, Stadtherz in der Bischofstraße, im Kinderkram) sowie im Kleinen Buchladen in Ottensheim gekauft werden.