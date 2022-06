Solarenergie boomt und wird gebremst

Ergänzend dazu fördert das Land Investitionen in Baumaßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Dächern (Private bis maximal 15.000 €) sowie die Errichtung von Energiegemeinschaften. Das Förderangebot wird in hohem Maße angenommen. Allein im Netzgebiet der Energie AG sind heuer bis dato mehr als 18.000 Anträge gestellt worden. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es in Oberösterreich insgesamt 9.043.

Nachfrage stösst an Grenzen

Doch die explodierende Nachfrage stößt an Grenzen. Erstens sind die technischen Voraussetzungen zu klären, und das dauert. Kein Antrag gehe verloren, doch komme es zu massiven Verzögerungen, heißt es seitens der Netz Oberösterreich GmbH, des Netzbetreibers der Energie AG. Wohl habe man sich für einen Anstieg gerüstet, sagt Geschäftsführer Manfred Hofer, „ein derartiges Volumen war aber nicht vorhersehbar“. Zweitens gibt es Lieferengpässe. Vor allem mangelt es an Chips, die überwiegend aus Asien kommen sollen. Das Problem am Beispiel Fronius mit Sitz in Pettenbach (Bez. Kirchdorf). Die Firma hat Anfang der 1990er-Jahre den Einstieg in die Sonnenenergie gewagt, seither hat sich die Sparte zum größten Standbein des Familienbetriebs entwickelt.