So ein Schatten ist etwas Cooles

Das Gesicht ist zwar frisch geschminkt, das Gewand gewaschen, aber der Theaterstart ist noch weit entfernt. Da kommt es mir recht, mich ins Gepäck meiner Menschen zu schummeln, wenn sie verreisen. Als kleine Puppe passe ich locker in eine Badetasche.

Diesmal ging es an einen Strand mit ganz viel Sand. Nur eine einsame Palme stand da, und ich begann zu zweifeln, ob es eine gute Idee war, mitzukommen. Meine Menschen haben mich beim Auspacken natürlich entdeckt und einfach in den Sand gelegt. Dann sind sie ins Wasser gesprungen und vergnügt in den Wellen geschwommen.

Ich könnte mich zwar locker irgendwo hindenken und hätte mich auch ins Wasser wünschen können, aber dazu war ich zu faul. Also blieb mir nichts anderes übrig, als in der prallen Sonne zu sitzen. Mein kleiner Körper warf nur ein wenig Schatten, und genau da hatte es sich eine Echse gemütlich gemacht.