Skipper stürzte in Mondsee: Trio rettete sein Leben

Zur Vorgeschichte: Nach einem Nachmittags-Törn war der 63-jährige Franz Z. mit seinem Segelboot zu dessen Fixboje bei Loibichl (Gemeinde Innerschwand) zurückgekehrt. Dort wollte er in das Beiboot umsteigen und zum Ufer übersetzen. "Dabei ist er aber ins Wasser gefallen", erzählt Rindberger . Der Skipper landete voll bekleidet und mit Rucksack im 15 Grad kalten See. "Er hat verzweifelt versucht, zurück ins Boot zu kommen, doch das ist ihm nicht gelungen, weil die Badeleiter am Heck hochgeklappt und festgezurrt war." Auch ins Beiboot schaffte er es nicht. Seine vollgesogene Kleidung vereitelte auch die kräfteraubenden Versuche, die Verzurrung der Leiter zu lösen. "Er hat dann versucht, ans 350 Meter entfernte Ufer zu schwimmen, auf der Strecke haben ihn allerdings die Kräfte verlassen." Z. gelang es gerade noch, 50 Meter weiter zu einer Boje zu kommen, an der er sich festhielt.