Skigebiete rechnen mit Ansturm

In den meisten Skigebieten Oberösterreichs gibt es dieses Wochenende vergünstigte Preise. So kostet etwa eine Tageskarte für Erwachsene in Hinterstoder statt 38,50 nur 25 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen für die Benützung der Pisten 15,50 Euro. „Wir wollen unseren Gästen zu Beginn des Winters entgegenkommen“, sagt Geschäftsführer Helmut Holzinger. Diese Auftakt-Preise gelten auch für die Wurzeralm. In der Nebensaison (bis 14. Dezember, 7. bis 25. Jänner, 11. März bis 7. April) kostet eine Sechs-Stunden-Karte in diesen beiden Gebieten 37 Euro. Wer erst ab 13.30 Uhr auf den Pisten unterwegs sein will, muss 27 Euro an der Kassa zahlen.

Auf dem Hochficht im Mühlviertel wird für einen ganzen Skitag 33,50 Euro verlangt (Kinder/Jugendliche 20 Euro). Interessant ist in der Region Böhmerwald der Nachtskilauf (Mittwoch und Freitag von 17 bis 20.30 Uhr) um 11 Euro.

Und eine Drei-Stunden-Karte auf dem Hochficht kommt auf 26,50 Euro (Kinder/Jugendliche 14 Euro). „Pistenflöhe“ bis zehn Jahre benötigen in Begleitung eines Elternteils (mit gültigem Liftpass) nur eine Schneemannkarte um 2 Euro. „Wir wollen, dass wieder mehr Kinder skifahren“, betont Johann Pfoser von den Hochficht-Bergbahnen.

Wer den Kasberg zu seinem Lieblings-Gebiet gewählt hat und die ganze Saison dort fahren will, muss dafür 348 Euro auf den Tisch legen (Kind 182 Euro). Eine Tageskarte kostet 34,50 Euro (Kind 19,50 Euro). Das neu eingeführte Drei-Stunden-Ticket kommt auf 27,50 Euro (Kind 15,50 Euro).

Auf dem Feuerkogel in Ebensee, der seine Liftanlagen erst am 15. Dezember aufsperrt, sind für einen Skitag 32,10 Euro zu zahlen (Kind 16 Euro). Die Drei-Stunden-Karte macht 24,90 Euro aus (Kind 12,40 Euro).