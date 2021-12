Mit sicherem Schwung durch das Winterwunderland

„Für die Menschen ist es gut, dass die Skigebiete offen sind. Sie wollen raus in die Natur, in die frische Luft, in den Schnee. Bewegung ist speziell in Zeiten wie diesen besonders wichtig. Damit auch die Köpfe frei werden.“ Den Unmut einiger darüber, dass etwa Kultureinrichtungen oder Einkaufszentren geschlossen, die Skigebiete hingegen offen sind, versteht Holzinger nicht: „Wir sind die meiste Zeit im Freien, haben strenge 2-G-Kontrollen und Maskenpflicht in den Gondeln und Anstellbereichen.“ Sprich, wer nicht genesen oder geimpft ist, kann nicht auf die Piste.