Ski-U-Bahn soll Tourismus beflügeln

Hans Quatember ist in Alarmbereitschaft: Seit Jahrzehnten besitzt der Pensionist ein Ferienhäuschen am Schafferteich in Vorderstoder. Er genießt die Ruhe, die gute Luft, den Ausblick auf das Wasser und auf die Berge der Pyhrn-Priel-Region im südlichen Oberösterreich. "Im Frühling sind manche Wiesen ganz blau vom Enzian", schwärmt der 70-Jährige. Doch die Idylle sei in Gefahr: "Beim Schafferteich sollen 1600 Parkplätze errichtet werden, falls der Standseilbahntunnel gebaut wird."

Die 4,5 Kilometer lange Ski-U-Bahn durch das Karstmassiv des Warscheneck wäre das Herzstück der geplanten Verbindung der Skigebiete Höss in Hinterstoder und Wurzeralm in Spital am Pyhrn, beide im Mehrheitsbesitz von ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel. Dazu kämen vier neue Gondelbahnen von Hinterstoder nach Vorderstoder, neue Skipisten auf einer Fläche von 70 Hektar und zwei Speicherteiche zur Beschneiung.