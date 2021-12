Silvestergala im Linzer Brucknerhaus

Dass der Chef höchstpersönlich auf der Bühne steht, ist eine Besonderheit und im Linzer Brucknerhaus mittlerweile bereits zum zweiten Mal der Fall. Hausherr Dietmar Kerschbaum lädt persönlich zum Silvesterfeiern ein. Als Graf Balduin Graf Zedlau empfängt der Brucknerhaus-Intendant sein Publikum bei einer prominent besetzten Aufführung des Operettenklassikers „Wiener Blut“ von Johann Strauß (Sohn). Auch Renate Pitscheider ist als Zedlaus Gattin Gabriel mit dabei. Die Aufführung wird heuer sogar am 5. Jänner wiederholt.

Wie „Die Fledermaus“ vor zwei Jahren wird auch „Wiener Blut“ in einer dem Großen Saal des Brucknerhauses angepassten szenischen Einrichtung von Susanne Sommer, einer erfahrenen Spielleiterin an der Volksoper Wien, über die Bühne gehen. Am Pult des Johann-Strauß-Ensembles steht Guido Mancusi.

