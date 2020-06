Sieben Länder, sieben Gipfel

„Ich brauche jetzt einmal zwei Wochen, um mich zu erholen", sagt der begeisterte Hubschrauberpilot. Fest steht nur, dass er im Herbst sein neues Buch „Du erreichst, was Du denkst" präsentieren wird. „Ich will den Menschen vermitteln, dass sie sich mehr zutrauen sollen. Egal, ob sportlich, privat oder im Beruf." Sein „Seven Summit"-Ausflug quer durch die Alpenländern hat Fasching, ein gebürtiger Steirer, in Frankreich begonnen, wo mit dem Mont Blanc (4810 m) der erste Gipfel wartete.

Danach ging`s weiter nach Italien auf den Gran Paradiso (4061 m), von dort auf die Dufourspitze (4635 m) in der Schweiz und die Grauspitze (2599 m) in Liechtenstein. Anschließend standen noch die 2962 Meter hohe Zugspitze, der höchste Berg Deutschlands, Österreichs Großglocker (3798 m) und der Triglav (2864 m) in Slowenien auf dem Programm. „Die Tour hätte keinen Tag länger dauern dürfen, ich war mit meine Kräften wirklich am Ende."