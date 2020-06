Sieben Jahre Haft für Nathalie H.

Seit gestern, Donnerstag, hat Nathalie H. Gewissheit über ihr Schicksal. Die junge Innviertlerin wurde von einem Gericht in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá zu sieben Jahren Haft verurteilt. Die 23-Jährige sitzt dort seit Ende November 2011 wegen Verdachts auf Drogenbesitzes im Gefängnis. Am Flughafen waren in ihrem Koffer 2,4 Kilo Kokain gefunden worden. Sie hat allerdings stets ihre Unschuld beteuert. Der Spruch ist noch nicht rechtskräftig. „Die junge Frau hat das Urteil sehr gefasst aufgenommen. Sie hat sich die ganze Zeit hinweg sehr tapfer gezeigt“, sagt Peter Launsky-Tieffenthal, der Sprecher des Außenamts.