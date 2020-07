Sieben Jahre Haft bestätigt

Einen schweren Rückschlag musste nun die seit fast einem Jahr in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá inhaftierte Innviertlerin Nathalie H. hinnehmen. Ihrer Berufung gegen sieben Jahre Gefängnis, die sie im April wegen angeblichen Kokain-Schmuggels ausgefasst hatte, wurde nicht stattgegeben. Ziel der Revision war es, das Strafausmaß deutlich zu senken. „Offensichtlich hat das zuständige Berufungsgericht die Entscheidung des Erstgerichts bestätigt“, sagt Martin Weiss, Sprecher des Außenministeriums.

Endgültig rechtskräftig sei das Urteil damit aber nicht. „Es gibt noch mehrere Berufungsmöglichkeiten. Derzeit überlegen die Anwälte und die Familie der jungen Frau weitere Schritte“, erklärt der Diplomat. Ebenfalls werde nach einer Möglichkeit gesucht, dass die Sozialarbeiterin im Gefängnis arbeiten dürfe, um ihr das Leben hinter Gittern zu vereinfachen.

Die 23-Jährige wurde Ende November 2011 nach zwei Wochen Urlaub in dem südamerikanischen Land in Bogotá festgenommen. In ihrem ausgeborgten Koffer wurden am Flughafen der kolumbianischen Hauptstadt 2,4 Kilo Kokain gefunden. Nathalie H. hat stets ihre Unschuld beteuert. Sie rechtfertigte sich damit, dass ihr die illegalen Drogen untergeschoben worden seien.