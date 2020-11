„Sich selber Gutes tun hilft immer“

Bei manchen reicht ein einziges Telefonat aus, um wieder eine Perspektive zu bekommen, andere brauchen längere Begleitung: „Auch darauf sind wir vorbereitet. Entweder wir verweisen die Anrufer an entsprechende Beratungsstellen wie zum Beispiel die Schuldnerberatung oder vielleicht sogar an einen Facharzt, wenn es in Richtung psychiatrischer Erkrankung geht. Bei Notfällen haben wir spezielle Möglichkeiten zu reagieren“, erklärt Hörmanseder.

Ungesunde Strategien

Psychische Belastungen werden derzeit verstärkt wahrgenommen. Viele Menschen mit Depressionen oder Angsterkrankungen konnten während des Sommers durchschnaufen. Jetzt in der dunkleren Jahreszeit auch noch einen Lockdown zu verkraften, bringt bei vielen das Fass zum Überlaufen: „Das geht an die Substanz. Viele, nicht nur Menschen mit psychischen Krankheiten, greifen auf ungesunde Bewältigungsstrategien wie Alkohol oder Drogen zurück“, so die Expertin.