Show-Kletterer fielen von Maibaum

Es sollte der abendliche Höhepunkt des Maibaumfests der Landjugend am Samstag auf dem Edthof in Spital am Pyhrn werden. Nach Auftritten der „Mitterwenger Buam“ und der „Blechzwerge“ wurde gegen 22 Uhr die spektakuläre Flutlichtshow der „Pramtalkraxler“ angekündigt.

Die Vorführung startete mit einer Klettereinlage von zunächst nur zwei der sieben angereisten Innviertler. Der 25-jährige Gernot S. kraxelte bis auf zehn Meter Höhe, wo er sich allein mit seinen Füßen am Stamm festhielt und sich kopfüber nach unten hängen ließ. Sein Kollege, der 20-jährige Andreas W., kam zu ihm hoch und wollte sich an seine Hände hängen. Doch plötzlich verlor der Ältere den Halt – und beide Artisten stürzten in die Tiefe.

„Es war fürchterlich – der eine ist kopfüber, der andere mit dem Füßen voran am Boden aufgeschlagen, wobei der Jüngere auf den anderen draufgefallen ist“, erzählt Augenzeuge Josef Antensteiner.

Der Unfall hatte sich auf dem Hof seiner Tochter Regina ereignet. Beim Fest anwesende Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Gernot S. dürfte Rippenbrüche, vor allem aber lebensbedrohliche Verletzungen der Milz erlitten haben. Er wurde ins Spital in Rottenmann transportiert und später weiter nach Graz gebracht. Sein Kollege erlitt eine schwere Fußverletzung, er liegt im LKH Kirchdorf.