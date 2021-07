Shisha und E-Zigarette für Jugendliche verboten

Wasserpfeifen, sogenannte " Shishas" sowie die umstrittenen Elektrozigaretten werden in Oberösterreich für Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Das hat der zuständige Sozialausschuss im Landtag einstimmig beschlossen.

Laut Sozial-Landesrätin Gertraud Jahn ( SPÖ) hätte sich das Rauchen von Shishas mittlerweile zum Kult entwickelt – vor allem die Anzahl jugendlicher Konsumenten steige stark an. "Der Wissensstand über gesundheitliche Auswirkungen ist bei Jugendlichen aber auch bei vielen Eltern gering", erläutert Jahn. So werde etwa der Tabakrauch bei Shishas abgekühlt und durch Fruchtaromen abgemildert. Das habe wiederum zur Folge, dass viel tiefer inhaliert werde. Zudem fördere das Shisharauchen den Einstieg in den Zigarettenkonsum. Elektrische Zigaretten wiederum würden echte Tabakprodukte bereits in verharmlosender Form nachahmen, das Rauchverhalten werde sozusagen "eingelernt".

Laut Jahn sei Oberösterreich das erste Bundesland, das ein entsprechendes Verbotsgesetz erlasse. Salzburg hätte im Mai lediglich einen entsprechenden Begutachtungsentwurf durchgeführt, der jetzt dem Landtag zugewiesen werde. In der Steiermark wird derzeit eine Evaluierung in der Angelegenheit durchgeführt. Im Land ob der Enns werden die neuen Regeln kommenden Donnerstag im Landtag fix verabschiedet. Wenn der Bund binnen acht Wochen kein Veto einlegt, treten sie in weniger als drei Monaten in Kraft.