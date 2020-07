Sexprozess gegen Sozialarbeiter

Mit ihr habe sich der 52-Jährige im Herbst 2011 zum Abendessen getroffen. Weil er ihr eine Überraschung versprochen habe, sei sie nachher mit ihm in die Justizanstalt Linz gefahren, schilderte die Frau in den Einvernahmen. Dort hatte der 52-Jährige ein Zimmer reserviert. Gemeinsam hätten sie etwas getrunken. Danach könne sie sich an nichts mehr erinnern. Am nächsten Morgen sei das mutmaßliche Opfer nackt aufgewacht. Der Angeklagte sei neben ihr gelegen. Dann sei sie im Badezimmer auf Pipetten und Dosen mit einer Flüssigkeit gestoßen. Im Spital wurden in ihrem Blut und Harn K.o.-Tropfen gefunden.

Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe. Zwar sei er auf ein sexuelles Abenteuer aus gewesen, doch die Frau habe seine Avancen abgelehnt. „Dann hat sie gesagt, sie ist müde. Sie zog sich die Hose aus und legte sich schlafen“, verteidigte sich der Mann. Er habe ihr nur dabei zugesehen. Der Prozess wird heute, Dienstag, fortgesetzt.