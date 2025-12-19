Sex-Tipps im Netz - Klage der Lehrerin gegen Entlassung gescheitert

Eine oberösterreichische Volksschullehrerin, die auf Social-Media-Plattformen unter dem Pseudonym " Orgasmus-Päpstin " Sexualberatungen und Seminare angeboten hat, ist mit ihrer Klage gegen ihre Entlassung gescheitert, berichtete der ORF OÖ.

Das Landesgericht Linz soll die Entscheidung der Bildungsdirektion bestätigt haben. Von Seiten des Landesgerichts Linz gab am späten Freitagnachmittag gegenüber der APA keine Stellungnahme.

Entlassung

Die Entlassung der Lehrerin, die im Bezirk Amstetten in Niederösterreich lebt, im Dezember 2023 war von der Bildungsdirektion damit begründet worden, dass "das Vertrauen der Allgemeinheit in die sachliche Wahrnehmung ihrer dienstlichen Aufgaben" nicht mehr gegeben sei. Dagegen zog die Pädagogin vor das Arbeits- und Sozialgericht in Linz.