"Orgasmus-Päpstin" bekämpft Entlassung: "Es geht um Gerechtigkeit"

Am jenem 6. 12. 2023, als die Lawine ins Rollen kam, hätte ihn ein erboster Vater sehr emotional angerufen - "wer das war, konnte ich nicht verifizieren“: Der Mann habe berichtet, dass seine ältere Tochter der jüngeren Schwester auf dem Handy gezeigt habe, was Frau Ring in ihrer Freizeit mache. Dann sind auch Viertklässler in der Direktion gestanden und haben gesagt: "Wir haben uns alle Sex-Tipps durchgelesen.“

Der ehemalige Direktor jener Volksschule, an der Martina Ring beschäftigt war, sagt genau das. Er tue sich schwer, die Worte in den Mund zu nehmen. Die Richterin ermuntert ihn, frei zu sprechen: "Es sind jetzt keine Kinder anwesend.“

Auch zu Hause hätten die Kinder ihre Eltern gefragt, was denn ein Orgasmus sei, in Anlehnung an die Orgasmus-Päpstin. Er selbst habe dann Frau Ring, sofort eine Weisung erteilt, "dass alles so sein soll, dass Kinder darauf keinen Zugriff haben.“ Alles andere habe er dann direkt an die Bildungsdirektion weitergeleitet, von dort habe er dann nichts mehr gehört.

Bis dato kein Dienstzeugnis

Die Bildungsdirektion des Landes OÖ als Beklagte weigert sich bis dato, den Personalakt herauszurücken. "Dort müssten ja die Beschwerden und die Meldung der Nebenbeschäftigung notiert sein. Das wäre relevant. Es ist völlig unverständlich, warum dieser Akt nicht vorgelegt wird“, argumentiert der Anwalt von Martina Ring.

Die gegnerische Seite: "Ich weiß nicht, ob es dieses Inhaltsverzeichnis zum Personalakt gibt.“ Die Richterin: "Das wird sich wohl herausfinden lassen.“