Drei von vier Jugendlichen würden gern mehr über Sexualität lernen

72 Prozent der Jugendlichen würden gern mehr über sexuelle und reproduktive Gesundheit lernen. Das wird in dem am Montag vom Gesundheitsministerium veröffentlichten Gendergesundheitsbericht anhand einer Umfrage aus dem Jahr 2022 betont.

Der Bericht sei eine vertiefte Auseinandersetzung, die an den Frauengesundheitsbericht 2022 anknüpft. Es gebe Bedarf an flächendeckender sexueller Bildung "in jedem Alter", betonte Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne).