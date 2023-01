Seppy und die liebe Liebe

Das hätte ich nicht machen sollen, denn die hätten wir ganz dringend für das Stück gebraucht. Außerdem bin ich beim Abreißen der Blütenblätter sowieso bei „sie liebt mich nicht“ gelandet, und als dann am Ende des Stücks eine Sonnenblume aus dem Nichts auftauchen sollte, war nur mehr ein kahler grüner Stängel da. Das Publikum hat zwar sehr gelacht, aber dem Kasperl hat das echt nicht gefallen, denn er hätte das wunderschöne Mädchen zum Schluss mit einer wunderschönen Sonnenblume überraschen sollen.

„Kasperls Mut! Das tut gut“ am 16., 17., 18. und 19. 1. (10 Uhr) und 21. 1., 15 Uhr, im Zirkus des Wissens an der Johannes-Kepler-Universität in Linz. Christa Koinig ist künsterlische Leiterin des Linzer Puppentheaters