Alles wird wieder gut, lass’ dich drücken!

von Christa Koinig

Ich hab’ schon oft gehört, „lass dich drücken“, wenn sich Leute voneinander verabschieden oder sich begrüßen, kein Griass’ di’ oder Pfiat’ di’, kein Servus, Tschüss, Baba oder Bussi, sondern einfach „lass dich drücken“. Wenn Kasperl zu mir sagt „lass dich drücken“, mag ich das nicht, denn dann nimmt er mich in den Schwitzkasten, das ist echt nicht lustig.

Im Sand

Ich bin eigentlich ganz zufällig drauf gekommen, was „lass dich drücken“ bedeutet. Weil wir seit einiger Zeit endlich wieder auf Spielplätze gehen und im Sandkasten spielen können, hab’ ich kürzlich beschlossen, eine Sandburg zu bauen, das kann ich nämlich besonders gut. Es hatte kurz vorher geregnet, also war der Sand ein bissl nass, und da klappt das Burgbauen noch besser. Ich hab’ also den gatschigen Sand genommen und damit eine wunderschöne Sandburg gemacht, mit Toren, Fenstern, Türmchen und einer Burgmauer rundherum mit Zinnen. Gerade als ich mein Kunstwerk bestaunen wollte, kam plötzlich ein Ball geflogen und ist mitten auf meiner Sandburg gelandet.