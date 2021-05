Immer auf die Aussprache achten!

von Christa Koinig

Ich sitze am Teich und schau’ den Kaulquappen zu, wie sie sich an den sonnigen Wasserstellen tummeln. Hie und da quakt ein Frosch. Wir konnten bereits unsere ersten Vorstellungen im Linzer Puppentheater spielen und haben uns fast noch mehr gefreut als die Kinder. Wir können wieder in unser Lieblingswirtshaus gehen. Wir könnten sogar auf Urlaub nach Italien fahren, ohne in Quarantäne zu müssen. Dazu fällt mir was ein. Kasperl und ich sagen „Kwarantäne“, wenn wir dieses Wort aussprechen. Aber unsere Omama sagt, die richtige Aussprache wäre „Karantäne“, also ohne ein W dazwischen, weil das Wort aus dem Französischen kommt. Früher mussten nämlich Seeleute, wenn sie krank waren, vierzig Tage auf dem Schiff bleiben, und vierzig bedeutet auf französisch „quarante“. Daraus wurde dann das Hauptwort „Quarantaine“. Und das wiederum spricht man wie Ka-ran-tain aus. Omama meint jedoch, dass man beides sagen kann – Karantäne und Kwarantäne.