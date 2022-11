Die ziemlich fesche Nebelfrau

Wir sind ein Stück des Weges gemeinsam gegangen und ich habe ihr erzählt, dass ich im Puppentheater der Lausbub bin, der immer zu Streichen aufgelegt ist. Sie hat mir erzählt, dass sie Tautropfen einsammelt, sie mit Luft und Sonnenstrahlen vermengt und dieses Gemisch als weiße Wolken ganz hoch hinauf in den Himmel schickt. Im Herbst sei das aber nicht so einfach, weil die Luft abkühlt und kalte Luft nicht so leicht aufsteigen kann. Also müssen diese Wolken auf dem Boden bleiben und schon ist der Nebel da. Plötzlich hat uns ein Sonnenstrahl getroffen, und das geheimnisvolle Wesen war verschwunden. Da war ich ganz sicher, ich bin der Nebelfrau begegnet. Jetzt weiß ich auch, nicht alles Unheimliche muss alt, grau und verhutzelt sein.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters