Unsere Omama jedoch, die hat eine ganz besondere Geschichte. Ich erzähle oft von ihr, denn sie weiß immer einen Rat, wenn’s einmal nicht so rund läuft, und sie kennt sich in der Welt aus wie niemand anderer. Omama sollte ursprünglich eine ganz andere Figur werden, und zwar ein Geschenk für einen Freund unserer Puppenbastlerin.

Sie wollte ihn mit seinem genauen Abbild überraschen. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ein Foto dieses Burschen lange Zeit herumgelegen ist, und tagelang wurde an dem Gesicht und der Figur herumgeformt, bis alles genau so ausgesehen hat wie auf dem Bild. Doch als dann die Puppe endlich fertig war, ist die Freundschaft zerbrochen. Ich glaube, mehr brauche ich euch jetzt nicht zu erklären. Kurzerhand hat der Kerl eine Perücke bekommen, ein wenig Schminke und ein fesches Kleid, und schon wurde unsere Omama draus. Ziemlich krass, oder? Aber während ich noch darüber nachsinne, sagt Omama mit ihrer sanften Stimme, „jeder findet seinen Platz in der Welt. Irgendwann.“

Christa Koinig ist die künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters