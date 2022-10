Sparen und verschenken

Da muss ich sie gleich wieder beruhigen und ihr sagen, dass mir ihre Polster, die sie aus alten T-Shirts zaubert, gut gefallen. Auch aus Kleidungsstücken, die sonst vielleicht weggeworfen werden, kann sie etwas Adrettes nähen, und so kann es schon sein, dass die eine oder andere Puppe was an hat, das mal ein Kind getragen hat. Wie man Strom und Heizkosten sparen kann, wüsste Omama auch, aber da ist echt zu wenig Platz, das alles zu schreiben. Also ich spare auch. Wenn ich ein besonders gutes Jausenbrot habe, spar’ ich mir das für später auf, damit ich mich länger darauf freuen kann, oder ich spar’ mir meinen Hunger auf, wenn es abends Palatschinken gibt. Und ich erspar’ mir oft eine Bemerkung, wenn jemand etwas Dummes sagt. Aber es gibt auch einiges, woran man niemals sparen sollte. Das ist Liebe, Menschlichkeit, Freundlichkeit, Humor, Wertschätzung und vor allem ein herzliches Lächeln.

Christa Koinig ist kĂĽnstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters