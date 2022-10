Du bist perfekt, so wie du bist

Ich habe dann echt kurz überlegen müssen, aber schwarze oder blonde Haare passen nicht zu mir, dann bin ich nicht mehr der Seppy. Gerade als ich mir vorstellte, wie dem Briefschreiberling die Zornesröte ins Gesicht steigt, ist mir aufgefallen, dass Rot schon eine ziemlich heftige Farbe ist. Wenn mir nämlich was peinlich ist oder ich mich ein bissl schämen muss, werde ich rot im Gesicht. Oder noch schlimmer, wenn ich mir meine Knie aufschürfe und blute, ist das auch rot.

Die Ampel zeigt rot, wenn man stehen bleiben muss, Feuer ist rot, ein Stoppschild ist rot. Aber auch Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen und süße Äpfel sind rot. Mädchen machen ihre Lippen rot, manchmal auch die Fingernägel. Und dann gibt’s noch die roten Rosen, die schenkt man jemandem, den man gern hat. Wobei wir wieder einmal bei der Liebe wären. Da fällt mir ein, auch mein Lieblingssänger Ed hat rote Haare, er schaut fast so aus wie ich. Und er singt „You are perfect!“, was so viel bedeutet wie „Du bist perfekt!“ Also, ich bin perfekt so, wie ich bin. Wir alle sind perfekt, so wie wir sind.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin der Linzer Puppentheaters