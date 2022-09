von Christa Koinig

Auf dem gemütlichen Sofa in unserer Stube liegen viele Polster herum. Ich mag sie, denn wenn ich mich ein wenig ausrasten möchte, kann ich mich so richtig in die Kissen hinein knuddeln. Manche sind seidenweich und knallig bunt, auf anderen ist mit Garn oder Wolle etwas drauf gestickt, wie „Alles wird gut“ oder „Alte Liebe rostet nicht“. Leider habe ich gerade keine Zeit, mich in die Polster hineinzukuscheln, denn ich muss mein altes Fahrrad suchen.

Ein klappriges Gestänge

In unserer allerneuesten Geschichte geht es nämlich ums Radfahren. Und damit alles recht spannend ausschaut, spielen dabei echte alte Fahrräder mit. Zwei Rabauken wollen nämlich diese Räder im Wald ausprobieren. Das ist zwar keine so gute Idee, aber die Geschichte geht trotzdem gut aus. Ich hab’ versprochen, mein altes Fahrrad für die Aufführung herzuborgen. Irgendwo im Stadel muss es ja noch sein. Wie hab’ ich es geliebt, mit diesem Radl zu fahren, lange bevor ich mein neues praktisches Klapprad bekommen hab’! Nach längerem Suchen habe ich es im hintersten Winkel entdeckt, das uralte Fahrrad, meine alte Liebe. Aber von wegen „Alte Liebe rostet nicht“, ich sag’ euch was, so ein verrostetes, klappriges Gestänge habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Das alte Rad war auf und auf mit einer dicken rostigen Schicht bedeckt.