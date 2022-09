Fantasie ist ein Zauberwort

von Christa Koinig

Ich sitze gern auf unserer Veranda und genieße die warmen, herbstlichen Sonnenstrahlen. Es ist schön und gemütlich hier. Manchmal werde ich zum Tagträumer, da mach’ ich die Augen zu und denk’ mich an einen anderen Ort. Kürzlich war ich in Gedanken wieder einmal auf einer einsamen Insel. Ich möchte dort nämlich unbedingt einmal eine hundertjährige Schildkröte treffen. Aber ich sehe dann nur Haie, die rund um die Insel kreisen, oder diese lästigen Möwen, die so tun als würden sie mich verspotten, weil ich mir das alles nur einbilde. Aber ich glaube, die lachen einfach nur, weil sie halt Lachmöwen sind. Da denk’ ich mich doch lieber in den Märchenwald.