Das Leben ist ein Irrgarten

Ich habe mir vorgestellt, ich bin ein Prinz und irgendwo in diesem Wundergarten wartet die Prinzessin auf mich. Die hab’ ich natürlich nicht gefunden, und aus dem Irrgarten hab’ ich dann auch nicht mehr hinausgefunden. Es war nämlich mittlerweile dunkel geworden und ich konnte die Wegweiser nicht mehr sehen. Auch die Vogerl hatten aufgehört zu zwitschern, es war ganz still. Rund um mich wurde es immer finsterer, da war ich fast ein bisserl verzweifelt. Auf einmal hab’ ich ein kleines Licht gesehen, dann noch eines, und dann ganz viele. Es waren kleine Glühwürmchen, die mir den richtigen Weg gezeigt haben, und so konnte ich diesem Wirrwarr wieder entkommen. Ziemlich glücklich bin ich Omama um den Hals gefallen und sie hat zu mir gesagt: „Das ganze Leben ist ein Irrgarten. Wenn du manchmal nicht weiter weißt und es hilft dir jemand, deinen Weg wiederzufinden, dann hast du Glück, großes Glück!“

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters