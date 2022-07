Ein Polster zum Kuscheln

von Christa Koinig

Unsere Tante Agathe handarbeitet gerne. Sie strickt und häkelt warme Pullis und bunte Mützen, aber am liebsten bestickt sie Polster mit lustigen Sprüchen. Die verschenkt sie dann zu allen möglichen Anlässen. Ich hab’ auch einen Polster bekommen. „Alles wird gut“, steht drauf, und es ist mein Lieblingspolster.

Warum ich das erzähle? Weil es kürzlich hier ein ziemlich heftiges Gewitter gegeben hat. Ich mag es irgendwie, wenn es blitzt und donnert, denn da kann ich mich so richtig in diesen Polster hinein kuscheln und die Ohren zuhalten. Omama ist vom Gewitter nicht begeistert, und auch unsere beiden Haustiere mögen Gewitter nicht. Ferdi, unser Hund, verkriecht sich sowieso gleich in einer Ecke und die Katze Cindy rennt aufgeregt hin und her.