Hundstage und Katzenjammer

von Christa Koinig

KĂŒrzlich hat es bei uns wieder einmal ganz ordentlich gekracht, denn da wurde so richtig gestritten. Aber ich sag’s gleich, ich war’s nicht! Es waren Ferdi und Cindy. Ferdi ist herumgelegen, hat vor sich hin gegrantelt und Cindy hat ihn einen faulen Hund genannt.

Ferdi hat sie daraufhin böse angeknurrt und zurĂŒck gemoatschkert, „an solchen Hundstagen kann ich herumliegen, wie ich will.“ Doch Cindy hat gleich schnippisch entgegnet, „weißt du ĂŒberhaupt, was Hundstage sind? Der Name kommt vom Sternbild ‚großer Hund‘. Es dauert 30 bis 31 Tage vom Aufgang des ersten Sterns bis zu dem Zeitpunkt, wo man das ganze Sternbild richtig sehen kann. Daher sagt man, es sind die ‚Tage vom großen Hund‘, und die sind ĂŒbrigens erst in einem Monat.“