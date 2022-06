Jede Mami ist eine Königin

von Christa Koinig

Immer wenn wir im Puppentheater ein Fest feiern, gibt es fröhliche Musik zu hören und viele bunte Lichter und strahlenden Glitzer zu bestaunen. Das gefällt den Kindern besonders gut. Manchmal feiern Prinzessinnen Geburtstag oder es findet gar eine Hochzeit statt.

Eigentlich feiern wir sowieso alles, denn es ist immer schön, wenn Freunde zusammen kommen und eine gute Zeit miteinander verbringen. Was ich aber kürzlich gesehen habe, stellt alles in den Schatten. Im Fernsehen hab’ ich mir’s natürlich angeschaut. Da wurde in echt gefeiert, vor einem echten Palast, für eine echte Königin. Da waren echte Prinzessinnen und Prinzen, Herzoge, Grafen, Gräfinnen, einige ganz junge und noch mehr schon etwas ältere.

Es gab auch viel Musik, echt tolle Musik! Die erste Gruppe hieß „Queen“, sie hat mir recht gut gefallen. Es ist englisch und bedeutet Königin, und um die ist es ja gegangen. Sie hat nämlich ein bedeutsames Thronjubiläum gefeiert. Ganz viele Leute sind gekommen, um mitzufeiern. Was war das für ein Fest!