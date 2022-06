Liebevoller und achtsamer sein

von Christa Koinig

Ich find’ sie recht lustig, diese Welttage. Kürzlich gabs den Welttag des Purzelbaums, recht gut gefällt mir der Weltglückstag oder der Weltlachtag, am witzigsten finde ich den Welt-Nichts-Tag.

Heute aber ist Weltumwelttag. Darüber möchte ich mehr wissen, also frag’ ich am besten gleich diejenige, um die es hier geht, nämlich die Welt. Als Puppe kann ich mich ja überall hindenken, und schon bin ich ganz hoch oben, weit über den Wolken, ganz nah bei den Sternen. Ich kann auf die ganze Welt runter schauen und sie gleich mal fragen, „Hallo Welt! Heute ist dein Umwelttag, wie geht es dir dabei?“ „Es ist nicht mein Umwelttag, es ist euer Umwelttag! Meine Umwelt ist das Universum, das Weltall. Also wäre es für mich der Welt-Weltalltag.“ Da kenn ich mich jetzt nicht aus, außerdem hat mich grad eine große eiserne Schraube am Kopf getroffen, auweh!