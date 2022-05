Was ist denn eigentlich diese Gänsehaut?

von Christa Koinig

Ich schau’ mir im Fernsehen manchmal „Star Mania“ an, und wenn einmal jemand singen kann, dann sagen die Leute in der Jury „Gänsehaut ...“. Mich würde interessieren, was das bedeutet. Also hab’ ich eine Freundin angerufen, die es wissen muss. Es ist eine Puppentheater-Kollegin, die ganz oft im Fernsehen war. Sie heißt Mimi, und das Allerwichtigste: Sie ist eine Gans. „Also, was hat es mit der Gänsehaut auf sich?“, habe ich Mimi gefragt. Aber statt einer Antwort hat sie gleich begonnen, schrecklich damit anzugeben, dass sie schon in vielen Fernsehsendungen mitgespielt hat, dass Gänse sehr kluge Tiere sind und auch in vielen Geschichten vorkommen. Zum Beispiel beim Märchen vom Zwerg Nase, da spielt eine Gans neben dem Zwerg die wichtigste Rolle. Außerdem haben Gänse vor vielen, vielen Jahren die Stadt Rom gerettet, weil sie ganz laut geschnattert haben, als sich die Feinde anschleichen wollten.