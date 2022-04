Der April macht, was er will

Rotznase? „April, April, macht was er will, kennst du diesen Spruch nicht?“, hat sie gefragt. Natürlich kenn’ ich den, ich habe mir aber nicht gedacht, dass sie sich über die Jahreszeit ärgern könnte. Dann aber ist es so richtig aus ihr herausgeplatzt. Sie hat sich lautstark über die Leute aufgeregt, die ganz unbekümmert alle möglichen Abgase in die Luft blasen, egal, was damit passiert. Riesige Wälder werden umgeschnitten oder abgebrannt. Sie denken keine Sekunde darüber nach, ob die Luft dadurch vielleicht verschmutzt wird, dass die Erde deswegen erwärmt werden und alles auf der Welt durcheinandergeraten könnte. Eisbären wissen nicht mehr, wo sie leben sollen, weil das Eis wegschmilzt.

Auf der anderen Seite der Welt gibt es extreme Trockenheit, dann wieder arge Überschwemmungen oder böse Stürme. Ich bin nur eine Puppe, aber ich denk’ mir „Es ist zu kalt für die Jahreszeit“ ist wohl das geringere Übel.

Christa Koinig ist künstlerische Leiterin des Linzer Puppentheaters