Wie Oberläufer Muck den Krieg verhinderte

Irgendwann hörte er die Geschichte vom Kaufmann, der das Glück zu verkaufen hat, also machte er sich auf die Suche nach ihm und erlebte dabei so manches Abenteuer. Das Spannendste aber war, dass er Zauberpantoffel fand, mit denen er schneller laufen konnte als irgendjemand anderer auf der Welt. So kam es, dass er im Land des mächtigen Sultans dessen Oberleibläufer wurde, und er musste wichtige Botschaften möglichst schnell in andere Länder bringen. Eines Tages sollte er dem Herrscher des Nachbarreiches einen Brief übergeben, eine Kriegserklärung. Der Sultan war es dem Nachbarn neidig, weil dort die Sonne früher aufging als in seinem eigenen Land, und er wollte sich dieses Land einfach nehmen.

Muck hat diese garstige Nachricht freilich nicht überbracht, und es hat keinen Krieg gegeben. Das war natürlich ein Märchen. In echt müssen sich die Herrscher schon zusammen setzen und reden, damit es zu keinem Krieg kommt. Krieg nennt man es, wenn Länder richtig stark miteinander streiten und mit Gewalt und Waffen ein anderes Land zu etwas zwingen wollen. Krieg macht vieles kaputt, und es braucht dann viele helfende Hände, um alles wieder aufzubauen und friedlicher zu machen.