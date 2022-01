Die Kunst des Aufräumens

von Christa Koinig

„Alles im Leben kommt irgendwann zu dir zurück“, sagt Omama oft zu mir. Ich glaub’, ich weiß jetzt, wie das gemeint ist. Ich hatte für mich ein Sorgenpüppchen gebastelt, dem ich alles anvertrauen wollte. Doch anstatt mir zuzuhören, hat mir das Püppchen von seinen Problemen erzählt, nämlich, dass es keinen Namen hat und Beine hatte ich ihm auch nicht gemacht. Weil es ständig vor sich hin genörgelt hatte und ich nur „mimimi“ verstanden hab’, hab’ ich das Püppchen einfach Mimi genannt. Beinchen hat Mimi auch bekommen.

Sie hat sich darüber sehr gefreut, ich aber weniger. Denn kaum waren die Beine dran, ist sie im Zimmer herumgelaufen, hat überall herumgestierlt und sich aufgeregt, weil’s so unaufgeräumt ist bei mir. Sie hat mir gezeigt, was ich alles entsorgen könnte und wie ich Ordnung in mein Zimmer bringe. Sogar von Entrümpeln hat Mimi geredet. Zuerst das Gewand, das ich nicht mehr trage, dann Bücher, Zettel, Krimsikramsi und Erinnerungsstücke. Ich soll nur das behalten, was mich fröhlich macht, sagte sie.