Das Zuhören ist so wichtig

von Christa Koinig

Es macht uns viel Spaß, in unserem Puppentheater zu spielen, und manchmal geht’s ordentlich rund. Als es kürzlich besonders turbulent war, bin ich gestolpert und hab’ mir ein Ohr abgebrochen. Das ist weiter nicht schlimm, das Ohr kann locker wieder angeklebt werden. Aber bis dahin muss man sich beim Zuhören halt eine Hand hinter’s Ohr halten, damit man alles verstehen kann. Dabei ist das Zuhören so wichtig, sagt unsere Omama, und richtig zuzuhören ist sowieso eine Kunst, die nicht jeder kann. Manche hören einem zu, wollen aber gar nicht verstehen, was man sagt, und sie schielen mit einem Auge schon wieder aufs Handy oder sonst wo hin. Andere wiederum hören ganz genau zu, weil sie dir Geheimnisse entlocken wollen, oder sind bloß neidisch, wenn du voller Freude etwas Schönes erzählst, das du erlebt hast.