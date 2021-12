Da soll mich doch der Klimbimperl holen

von Christa Koinig

Als ich neulich Omama gefragt hab’, wann wir denn endlich wieder Theater spielen können, hat sie gemeint „Tja, das steht in den Sternen“. Wenn das so ist, dann schau’ ich mal, ob ich da oben was finde. Weil man Sterne ja nur nachts sehen kann, bin ich wach geblieben. Die Nacht war sternenklar, und es war sehr kalt. Ich hab’ mich ganz warm angezogen, das Fenster aufgemacht, habe mich auf einen Hocker gesetzt und geschaut und gewartet. Aber da ist nichts in den Sternen gestanden.