Der Streit um die Kekse

von Christa Koinig

Wenn ihr glaubt, bei uns herrscht immer Wonne und Grießschmarr’n, dann täuscht ihr euch gewaltig. Auch bei uns kracht es hie und da, dass die Fetzen fliegen. So wie neulich, da sind wir uns kräftig in die Haare geraten, der Kasperl und ich. Es waren nämlich alle Kekse aus der Speisekammer plötzlich weg. Kasperl hat gemeint, ich hätte sie gestibitzt. Ich wiederum hab’ geglaubt, Kasperl hätte sie aufgegessen. Normalerweise geht Omama dazwischen und schlichtet unsere Streiterei. Aber diesmal hatte sie keine Zeit, denn sie musste sich um unsere kranke Katze kümmern. Sie lag nämlich nur mehr herum, wollte nichts fressen und hat jämmerlich vor sich hin miaut. Also ist Omama mit ihr zum Tierarzt gefahren.