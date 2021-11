Übermut tut selten gut

von Christa Koinig

Wer mich in den vergangenen Tagen gesehen hat, wird sich wundern, denn mein Gesicht ist voll gepickt mit bunten Wundpflastern. Es schaut recht witzig aus, aber wie ich zu den Pflastern gekommen bin, ist nicht so lustig. Erst kürzlich habe ich mich noch gefreut über den bunten Herbst, über die großen und kleinen Kürbisse und die Maroni, die es schon allerorts gibt. Aber jetzt ist es überall trüb und nebelig. Ich mag den Nebel nicht so sehr, weil er alles in ein Grau hüllt.

Auch meine Gedanken werden grau und sogar mein Hirn ist ein wenig vernebelt, ich könnte so richtig trübsinnig werden. Omama sagt, das kommt davon, weil die Sonne nicht mehr so oft scheint und das Tageslicht auch immer weniger wird. Aber sie meint auch, dass ich den Trübsinn nicht aufkommen lassen soll, das ist nicht gut für die Seele.