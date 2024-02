Schlechter Scherz: Suche nach "vermissten Senioren" in Linz

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden in Linz an mehreren öffentlichen Orten wie etwa vor dem Mariendom oder an der Kunstuniversität am Hauptplatz Plakate mit dem Titel "Senioren vermisst" aufgehängt. Sachdienliche Hinweise sollten an den oberösterreichischen Seniorenbund gemeldet werden.

Darauf abgebildet: Zwei Seniorinnen und ein Senior. Sie wären am Abend des 8. Februar nach einer Faschingsfeier des oberösterreichischen Seniorenbundes in der Linzer Innenstadt zuletzt gesehen worden, seitdem fehle jede Spur von ihnen.