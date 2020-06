Selbstständigkeit liegt im Trend

Was sind die Motive für den Schritt in die Selbstständigkeit? Laut KMU Forschung Austria wollen mehr als 70 Prozent eine flexiblere Zeiteinteilung und sich selbst verwirklichen. Andere möchten ihre Projektidee umsetzen und sehnen sich nach einer besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wieder andere werden aber auch nach dem Verlust des Arbeitsplatzes nahezu in die Selbstständigkeit "gedrängt". Oft sind dies auch ältere Arbeitnehmer, die nur noch schwer am Arbeitsmarkt unterkommen.

Karin Reiter, EPU-Beauftragte in der WKOÖ, sieht die Lage in jedem Fall optimistisch. "EPU sind sehr wandlungs- und überlebensfähig und wollen auch wachsen." Zwei Drittel der EPU seien bereits seit über sechs Jahren selbstständig, mehr als 40 Prozent seien älter als zehn Jahre.