Seit 100 Jahren orientiert sich MAERZ nicht an Kunsttrends

„Wir sind eine der letzten funktionierenden Künstlervereinigungen. Die Mitglieder machen alles ehrenamtlich. Andere leisten sich etwa Mitarbeiter für PR-Angelegenheiten.“

Dazu gelte MAERZ als Avantgardegruppe, die sich über Generationen eine stilistische Unabhängigkeit bewahrt habe. Sommerauer: „Wir orientieren uns nicht an bestimmten Trends.“

Einfach ist es nicht, in die Vereinigung aufgenommen zu werden. „Bei uns kann man sich nicht bewerben. Man wird vorgeschlagen.“ Voraussetzung sei in erster Linie Professionalität. Das heißt, die Künstler müssen schon seit geraumer Zeit anerkannt sein. Zu denen, die es in den erlauchten Kreis geschafft haben, zählen unter anderem VALIE EXPORT, Friedrich Achleitner oder Dietmar Brehm.