Seien Sie in der Gegenwart!

„Die Gegenwart genießen nur die Kinder“ ( Richard von Schaukal). Kinder leben im Jetzt. Sie machen sich keine Gedanken über die Zukunft und noch weniger über die Vergangenheit. Wenn man so will, leben uns die Kinder das Leben vor. Der schlimmste Feind ist jeder sich selbst gegenüber. Man verschwendet kostbare Zeit, von der Zukunft zu träumen statt sich mit der Gegenwart zu befassen. Meine Empfehlung: Durchtrennen Sie Ihre Verbindung zur Vergangenheit. Wenn man auf eine unerfreuliche oder unangenehme Erfahrung zurückblickt, kommt oft unweigerlich der Gedanke: Hätte ich doch B statt A gesagt oder getan, könnte ich das noch ändern!

Das Problem ist nicht, dass die Lösung uns erst einfällt, wenn es zu spät ist. Nein, das Problem ist, dass wir davon ausgehen, dass das, was uns gefehlt hat, Wissen war. Das ist aber genau die falsche Annahme. Dass wir überhaupt fehlgehen, liegt daran, dass wir nicht auf den gegenwärtigen Augenblick eingestellt und nicht für die Umstände empfindlich sind.

Wir hören auf unsere eigenen Gedanken. Wir reagieren auf Dinge, die in der Vergangenheit geschehen sind. Wir wenden Theorien und Konzepte an, die wir schon vor langer Zeit benutzt haben, die aber nichts mit unserer derzeitigen Situation zu tun haben.

Der entscheidende Punkt ist vielmehr, dass Sie in der Lage sind, Ihre vorgefassten Vorstellungen aufzugeben und sich intensiv auf den gegenwärtigen Augenblick konzentrieren. Wenn der Kopf statt in der Gegenwart in der Vergangenheit verwurzelt ist, erzeugt er Strategien, die immer am Ziel vorbeigehen werden. „Die Gegenwart ist doch nichts anderes als die Zukunft der Vergangenheit“ ( Ernst Ferstl). „Ich denke niemals an die Zukunft. Sie kommt früh genug“ ( Albert Einstein).

Es gibt eigentlich nur zwei Lebensbereiche: Jenen, den man kontrollieren kann, und den, den man nicht kontrollieren kann. Warum soll man sich über das Sorgen machen, was man nicht kontrollieren kann? Es liegt schließlich in Ihrer Kontrolle, sodass Sorgen eine totale Verschwendung von Energie darstellen. Die Vergangenheit ist vorbei. Machen Sie sich darüber keine Sorgen. Die Zukunft ist etwas, was Sie kontrollieren können. Aber machen Sie sich darüber auch keine Sorgen. Seien Sie einfach aktiv. Die Gegenwart liegt auch in Ihrer Kontrolle. Leben Sie in der Gegenwart, so wie Sie zu leben wünschen. Erkennen Sie sich selbst und lösen Sie die Bremse im Kopf. Egal, wie die Ausgangsbedingungen sind, Sie haben jetzt die Kraft, etwas zu ändern, und die Kraft etwas zu tun.