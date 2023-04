Sechs Verletzte bei Frontalzusammenstoß in Oberösterreich

Bei einem Frontalzusammenstoß in Pabneukirchen (Bezirk Perg) sind am Samstagabend sechs Personen verletzt worden. Ein 21-jähriger Autolenker war auf der Landesstraße Richtung Perg in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert.

Verletzungen unbestimmten Grades

Dabei wurden im dem einen Auto der 21-Jährige und sein elfjähriger Beifahrer, in dem anderen Wagen zwei Jugendliche und eine Frau auf der Rückbank sowie der Beifahrer unbestimmten Grades verletzt.

Bis auf den Lenker des zweiten Wagens (54) wurden alle Beteiligten in Krankenhäuser nach Amstetten und Linz gebracht. Warum der 21-Jährige die Kontrolle über sein Auto verloren hat, stand zunächst noch nicht fest.