Attersee wird Schauplatz für einzigartiges Schwimmwagen-Spektakel

Das Besondere an den Gefährten: Sie können fahren und sie können im Wasser schwimmen. Die Technik macht's möglich. "Diese an sich simple Technik fasziniert mich sehr, sie ist auch der Grund, warum ich so eine Freude mit meinem Gefährt habe", sagt der 58-jährige Stelzl. Der Zahnarzt aus Linz hat seinen Wagen von seinem Vater übernommen, dieser wiederum kaufte ihn 1963 in der Obersteiermark. So lange ist er also schon in Familienbesitz.

Erstes Treffen bereits 1960

1960 gab es das erste Schwimmwagen-Treffen in Österreich, ab 1962 fand die Veranstaltung dann regelmäßig im Salzkammergut statt. "Wir waren lange nicht mit unserem eigenen Wagen dabei. Den hab ich erst 2014/'15 komplett restaurieren lassen. Seitdem organisiere ich auch die jährlichen Treffen", so Stelzl. Er wolle diese Tradition konservieren und empfinde große Freude, "etwas so Altes, so eine Rarität fahrtauglich zu erhalten."