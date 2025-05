Letzter Kurs für Ernst 'Flossi' Felsecker: Abschied bei der Segel-WM am Traunsee

Derartig gut behütet wird der Oberösterreicher aus Ebensee dieses Wochenende in seinen finalen Bewerb starten. Eine Wunschplatzierung hat der Profi, der als Steuermann an Bord ist, nicht: „In diesem Fall geht es nur mehr ums Dabeisein.“

"Gewinnen ist schon was Schönes"

Das war früher anders. Denn der besondere Reiz am Segelsport war für ihn immer der Wettbewerb. „Das hat mich angestachelt. Gewinnen ist schon was Schönes.“ Es sei immer reizvoll für ihn gewesen, sich zu beweisen.

Gewonnen hat der Sportler in Laufe seiner Karriere genug, zum Beispiel den Weltmeistertitel in der Shark 24-Klasse, und zwar gleich drei Mal: 1986, 1989 und 1992. Dazwischen, 1988, schob er einen Europameistertitel ein. Zahlreiche Siege bei nationalen und internationalen Regatten kommen ebenfalls auf sein Konto. Der 87-Jährige hat durch seine Leistungen sowie sein Engagement für die Shark 24-Klasse maßgeblich zur Entwicklung des Segelsports in Österreich beigetragen.